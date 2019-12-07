Eskrimde alt yaşlar Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı
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Eskrimde alt yaşlar Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.

07.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:38
Eskrimde alt yaşlar Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, 'da başladı.

Cimnastik ve Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 ilden 268 sporcu mücadele etti.

Kategorisinde birinci olanlara altın, ikincilere gümüş, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sporculara ise bronz madalya verilecek.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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