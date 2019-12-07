Eskrimde alt yaşlar Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.
Yomra Cimnastik ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 ilden 268 sporcu mücadele etti.
Kategorisinde birinci olanlara altın, ikincilere gümüş, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sporculara ise bronz madalya verilecek.
Şampiyona, yarın sona erecek.