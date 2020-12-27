Eskrimde 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi.
Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, kızlar kategorisi müsabakaları yapıldı.
Müsabakalar sonucunda Yağmur Erdağlı (İzmir ferdi) altın, Düzbağ Gençlik Spor Kulübünden Zehra Kerem gümüş, Başkent Eskrim Spor Kulübünden Gül İpek Oruncak ve Damla Erdağlı (İzmir ferdi) bronz madalyanın sahibi oldu.
Dereceye giren sporcular, madalyalarını Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in elinden aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi