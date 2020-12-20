Eskrimde "17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuva" müsabakaları sona erdi
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Eskrimde "17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuva" müsabakaları sona erdi

20.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:34
Eskrimde

Türkiye Eskrim Federasyonunca Bursa'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuva müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunca Bursa'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuva müsabakaları tamamlandı.

Çekirge Spor Salonu'ndaki turnuvaya Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Zonguldak'tan 82 sporcu katıldı.

Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak iki gün boyunca madalya için ter döktü.

Karşılaşmalar sonucunda kızlarda birinciliği Pars Eskrim GSK sporcusu Tuğçe Rana Kaya, ikinciliği Parat Ripost Spor Kulübünden Maya Kerkeser, üçüncülüğü de Parat Ripost Spor Kulübü'nden Pınar Miray Şişik ve İzmir'den ferdi katılan Yağmur Erdağlı elde etti.

Erkeklerde ise Bursa ferdi sporcuları Tolga Aslan birinci, Efe Dinç ikinci, Erkan Işık Bacak ve Murat Sarp Aşık üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporcular madalyalarını Bursa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar ve Osmangazi İlçe Müdürü Fedai Din'in elinden aldı.

Madalya seremonisinin ardından Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul ve Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç, Şube Müdürü Dağlar ve Bursa Eskrim İl Temsilcisi Necdet Külahçı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Külahçı da Recep Koç'a günün anısına hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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