Eskrimde 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, İzmir'de tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskrimde 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, İzmir'de tamamlandı

13.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:18
Eskrimde 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, İzmir'de tamamlandı

Eskrimde İzmir'de düzenlenen 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Eskrimde İzmir'de düzenlenen 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda dünkü müsabakalarla başlayan organizasyon, bugünkü mücadelelerle tamamlandı.

Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 71 sporcunun katıldığı organizasyonda 12 yaş altı kızlarda Melis Kartal, erkeklerde Onur Saraçoğlu, 14 yaş altı kızlarda Dalya Kıyıcı, erkeklerde ise Göksu Mert Oran altın madalyanın sahibi oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen turnuva, ödül töreniyle tamamlandı. Kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

12 yaş altı kızlar:

1. Melis Kartal (İstanbul ferdi)

2. Nil Aksan (İstanbul ferdi)

3. Damla Akgün (TED)

3. Esma Çitim (İzmir ferdi)

12 yaş altı erkekler:

1. Onur Saraçoğlu (Ayberk Eskrim Spor Kulübü)

2. Çağan Aslan Çelikkayalı (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Egemen İşoğlu (İzmir ferdi)

3. Dağhan Öztürk (Antalya ferdi)

14 yaş altı kızlar:

1. Dalya Kıyıcı (İstanbul ferdi)

2. Nilahsen Erten (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Yasemin Toktaş (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Parla Nil Danışoğlu (BFM Gençlik ve Spor Kulübü)

14 yaş altı erkekler:

1. Göksu Mert Oran (İzmir ferdi)

2. Deniz Fergan Öztürk (İstanbul ferdi)

3. Mert Ahmet Koç (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Kuzey Bakırsoy (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

İlgili Haberler

Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi
Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi
Eskrim: Türkiye 14 Yaş Altı Flöre Turnuvası
Eskrim: Türkiye 14 Yaş Altı Flöre Turnuvası
Eskrim: Türkiye 17 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre Turnuvası
Eskrim: Türkiye 17 Yaş Altı Kız-Erkek Flöre Turnuvası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Enner Valencia Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Rusya Erkek Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskrimde 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, İzmir'de tamamlandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 20:18:53. #1.14#
title