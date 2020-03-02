Eskrimciler Malatya'yı Türkiye şampiyonasında temsil edecek

02.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:00

Malatya'da gerçekleştirilen Okullararası Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda birinci ve ikinci olanlar Türkiye şampiyonasına katılacak.

Merkez Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda sporcular epe, flöre ve kılıç dalında yarıştı.

Kılıçta küçük kızlarda Elif İlkay Sülü birinci, Elif Naz Aktaş ikinci oldu. Küçük erkeklerde ise Yağız Ali Turan birinci, Yetkin Benan Turan ikinciliği elde etti.

Yıldız kızlarda Ayşegül Demirdöven birinci olurken, yıldız erkeklerde Oğuz Kaan Özkan birinci, Ömer Asıf Altın ise ikinci oldu. Genç kızlarda ise Belemir Almira Dede birinci, Nehir Fırat ikincilik elde ederken, genç erkeklerde Muzaffer Yavuz birinci, Alp Kaan Güven ise ikinci oldu.

Flöre yıldız kızlarda Melike Baran birinci, flöre genç kızlarda ise Ajlan Doğan birincilik elde etti. Epe genç kızlarda da Elif Naz Koç, birinciliği kazandı.

Müsabakalarda birinci ve ikinci olan sporcular 16-20 Mart'ta Ankara'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA