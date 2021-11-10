Eskrimciler Fransa ve Macaristan'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, Fransa ve Macaristan'da düzenlenecek turnuvalarda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Orleans kentinde 11-13 Kasım'da Grand Prix, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 13-14 Kasım'da Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası düzenlenecek.

Orleans'ta yarın başlayacak Grand Prix organizasyonunda kılıç branşında Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Enver Yıldırım ve Muhammed Anasız madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise flöre branşında Türkiye'yi 40 sporcu temsil edecek.

Haberi Kaydet