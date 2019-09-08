Eskrim turnuvası sona erdi
Sivas'ta 31 Ağustos'ta başlayan "100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Turnuvaları" sona erdi.
Sivas'ta 31 Ağustos'ta başlayan "100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Turnuvaları" sona erdi.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen "100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Turnuvaları" tamamlandı. Turnuvada yıldızlar, gençler, büyükler, epe, flöre ve kılıç branşlarında piste çıkarak madalya mücadelesi verdi.
TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı yaptığı konuşmada, eskrimin son yıllarda altın çağını yaşadığını belirterek, rotalarının 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.
Keyifli karşılaşmalarla sahne olan yarışmalarda 27 ilden 903 eskrimci madalya kazanmak için ter döktü.