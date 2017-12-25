Eskrim Türkiye Şampiyonası Büyük Erkekler Müsabakalarıyla Sona Erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen Bay-Bayan Büyükler Epe, Flöre ve Kılıç dallarındaki Türkiye Şampiyonası Büyük Erkekler müsabakaları ile sona erdi.



Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren müsabakalar sonrasında büyük çekişmelerle tamamlanan müsabakalarda Türkiye Eskrim Şampiyonları madalyalarını alarak büyük bir mutluluk yaşadı.



Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği ile gerçekleştirilen müsabakalara Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Samsun Antalya ve Adıyaman başta olmak üzere 18 ilden toplam 38 kulüp 107 bayan, 156 erkek olmak üzere toplam 263 sporcu katıldı.



Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında Türkiye Eskrim Şampiyonlarının belli olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "İlimizde Türkiye'nin birçok ilinden gelen bay ve bayan kılıç ustalarını misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Hepsi birbirinden başarılı sporcuların büyük bir çekişme içerisinde geçen müsabakalarını centilmenlik ruhu içerisinde tamamlayarak hünerlerini sergiledikleri karşılaşmalar sonrasında birinci olan sporcularımız madalyalarını alarak ülkemizi uluslar arası müsabakalarda temsil etmeye hak kazandı.



Ben tüm sporcularımız ve kulüplerimizi tebrik ediyor, şampiyonlarımızı kutluyorum" dedi.



Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı ise, "Adıyaman Eskrim sporuna gönül vermiş ve çok başarılı sporcular yetiştirerek Milli Takımda ülkemizi temsil etmeyi başarmış örnek illerimizden birisidir. Bugün Adıyaman'da yılın son şampiyonasını başarı ile tamamladık. Bizi her zaman en iyi şekilde misafir eden ve tüm organizasyonları başarı ile gerçekleştiren bu şehri gerçekten başta ben olma üzere tüm eskrim camiası da çok seviyor. Bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, 2017 yılının son şampiyonasında madalya alan ve derece yapan tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda iki gün süren Bay- Bayan Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonasının ikinci gününde dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Adıyaman Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Eskrim Federasyonu As Başkanı Ahmet Hakan Hayber, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Baro Başkanı Hasan Demir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, tarafından takdim edildi. - ADIYAMAN