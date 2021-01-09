Eskrim Olimpik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor

Eskrimde olimpik havuz sporcuları, yeni sezon hazırlıklarını Bolu, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki olimpik ve Gençler Dünya Şampiyonası hazırlık kampında sporcuIar, Iryna Shchukla, Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse, Tuğçe Rana Kaya, Gökçe Sena Üstün, Irmak Duvan, Serra Macit, Damla Demirkol, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Muhammed Furkan Kalender, Mehmet Erdem Durul, Defne Lal Oruncak ve Ahmet Turgut Taflan yer alıyor.

Kampta sporcular, teknik taktik antrenmanlarının yanı sıra kondisyon ve mental çalışmalar da yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm sağlık önlemleri dikkate alınarak 5 Ocak'ta başlayan kamp, 17 Ocak'ta son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er