Eskrim Olimpik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskrim Olimpik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor

09.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:08
Eskrim Olimpik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor

Eskrimde olimpik havuz sporcuları, yeni sezon hazırlıklarını Bolu, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Eskrimde olimpik havuz sporcuları, yeni sezon hazırlıklarını Bolu, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki olimpik ve Gençler Dünya Şampiyonası hazırlık kampında sporcuIar, Iryna Shchukla, Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse, Tuğçe Rana Kaya, Gökçe Sena Üstün, Irmak Duvan, Serra Macit, Damla Demirkol, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Muhammed Furkan Kalender, Mehmet Erdem Durul, Defne Lal Oruncak ve Ahmet Turgut Taflan yer alıyor.

Kampta sporcular, teknik taktik antrenmanlarının yanı sıra kondisyon ve mental çalışmalar da yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm sağlık önlemleri dikkate alınarak 5 Ocak'ta başlayan kamp, 17 Ocak'ta son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Erkek Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskrim Olimpik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 18:08:38. #1.14#
title