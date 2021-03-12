Eskrim: Kılıç Dünya Kupası
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Eskrim: Kılıç Dünya Kupası

12.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:24
Eskrim: Kılıç Dünya Kupası

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Kılıç Dünya Kupası'nda kadınlarda milli eskrimci Nisanur Erbil, ana tabloya yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Kılıç Dünya Kupası'nda kadınlarda milli eskrimci Nisanur Erbil, ana tabloya yükseldi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nisanur Erbil, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Nisanur, son 64 turunda yarın TSİ 11.20'de ABD'li sporcu Francesca Russo ile karşılaşacak.

Kadınlarda piste çıkan milli sporcular Iryna Shchukla 84'üncü, Deniz Selin Ünlüdağ 115'inci, Irmak Duvan ise 145'inci sırada elemeleri tamamladı.

Erkeklerde dün ana tabloya yükselen Enver Yıldırım ise yarın TSİ 16.00'da Rus rakibi Kamil Ibragimov ile karşı karşıya gelecek.

49 ülkeden 396 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, 14 Mart Pazar günü yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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