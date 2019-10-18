Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor.

18.10.2019 14:47
Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor.

FIE ve Türkiye Eskrim Federasyonunun 2019-2020 faaliyet programı kapsamında düzenlenen turnuva, Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek.

Turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra 22 ülkeden flöre ve kılıç branşında toplamda 81 eskrimci madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
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