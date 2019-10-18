Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası
Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor.
Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor.
FIE ve Türkiye Eskrim Federasyonunun 2019-2020 faaliyet programı kapsamında düzenlenen turnuva, Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek.
Turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra 22 ülkeden flöre ve kılıç branşında toplamda 81 eskrimci madalya mücadelesi verecek.