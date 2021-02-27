Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Ukrayna'da kamp yapan millileri ziyaret etti
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Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Ukrayna'da kamp yapan millileri ziyaret etti

27.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:00
Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Ukrayna'da kamp yapan millileri ziyaret etti

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Büyükler Dünya Kupası Milli Takım Hazırlık Kampı'nda çalışmalarını sürdüren sporcuları ziyaret etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Büyükler Dünya Kupası Milli Takım Hazırlık Kampı'nda çalışmalarını sürdüren sporcuları ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TEF Teknik Kurul ve Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç ile birlikte sporcularla bir araya gelen Atalı, "Yeni sezonda da, uluslararası arenada sporcularımıza çok güveniyorum. Büyük bir gayret ve inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemize gurur yaşatacağımız günleri iple çekiyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milliler, Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan Milli Takımları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin, Antrenör Emre Çokal ve Hakan Yıldırım gözetiminde günde ikişer saatlik iki antrenman ve bireysel derslerin yanı sıra her akşam analiz toplantıları da yapıyor.

Kamp 7 Mart Pazar Günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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