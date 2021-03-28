Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Antalya'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret etti

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Antalya Belek'te devam eden Yıldızlar-Gençler Milli Takım Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Antalya Belek'te devam eden Yıldızlar-Gençler Milli Takım Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TEF Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber ve TEF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Karataş ile ile birlikte sporcularla bir araya gelen Atalı, 3 Nisan'da Mısır'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası öncesi sporculara başarı diledi.

Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin önderliğinde çalışmalarını sürdüren milli takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

"Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Maya Kerkeser, Yağmur Erdağlı, Tuğçe Rana Kaya, Muhammed Furkan Kalender, Ahmet Turgut Taflan, Tolga Aslan, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç, Alisa İsbir, Şevval Pelin Cantenar, Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Eda Feride Demirhan, Poyraz Tuncer, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Baha Baykal Çetinel, Alp Tuna Korkmaz, Tan Sezer, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Nilahsen Erten, Berra Sonyüksek, Emir Akal, Hilmi Taha Ekenler, Doruk Çika, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter."

Kamp 2 Nisan Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu