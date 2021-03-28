Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Antalya'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Antalya'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Antalya'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret etti

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Antalya Belek'te devam eden Yıldızlar-Gençler Milli Takım Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti.

Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı
Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Antalya Belek'te devam eden Yıldızlar-Gençler Milli Takım Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TEF Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber ve TEF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Karataş ile ile birlikte sporcularla bir araya gelen Atalı, 3 Nisan'da Mısır'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası öncesi sporculara başarı diledi.

Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin önderliğinde çalışmalarını sürdüren milli takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

"Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Maya Kerkeser, Yağmur Erdağlı, Tuğçe Rana Kaya, Muhammed Furkan Kalender, Ahmet Turgut Taflan, Tolga Aslan, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç, Alisa İsbir, Şevval Pelin Cantenar, Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Eda Feride Demirhan, Poyraz Tuncer, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Baha Baykal Çetinel, Alp Tuna Korkmaz, Tan Sezer, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Nilahsen Erten, Berra Sonyüksek, Emir Akal, Hilmi Taha Ekenler, Doruk Çika, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter."

Kamp 2 Nisan Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı, Antalya'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 22:40:35. #1.15#
title