Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu
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Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de devam eden Eskrim Federasyon Kupası'nda "erkekler kılıç"ta altın madalya kazanan Enver Yıldırım, madalya töreninin ardından kız arkadaşı Nergis Emanet'e evlilik teklifinde bulundu.

İzmir'de devam eden Eskrim Federasyon Kupası'nda "erkekler kılıç"ta altın madalya kazanan Enver Yıldırım, madalya töreninin ardından kız arkadaşı Nergis Emanet'e evlilik teklifinde bulundu.

Halkapınar Spor Salonu'nda dün başlayan kılıç müsabakalarında bugün birinciliği elde eden Enver Yıldırım, düzenlenen madalya töreninin ardından yarışmayı takip eden kız arkadaşı Nergis Emanet'e sürpriz yaptı.

Olimpik sporcu, arkadaşları ile planladıkları sürpriz organizasyonla Nergis Emanet'e evlenme teklif etti. Enver, Nergis'ten "evet" cevabı aldı.

Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu
Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu
Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu
Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu - Haberler
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