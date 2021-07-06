Eskrim Epe Milli Takımı'nın hazırlık kampı Alanya'da sürüyor
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Eskrim Epe Milli Takımı'nın hazırlık kampı Alanya'da sürüyor

Eskrim Epe Milli Takımı'nın hazırlık kampı Alanya'da sürüyor
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Eskrim Epe Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Eskrim Epe Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampında sporcular Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Emine İpek Aydın, Ilgın Betül Şeker, Berra Sonyüksek, Duru Fazlıoğlu, Nilahsen Erten, Kayra Naz Özcan, Dalya Kıyıcı, Emir Akal, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter, Egemen Oktay, Cengizhan Öner, Burak Türkdil, Mert Şekerci, Murat Meriç ve Mert Ahmet Koç çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle, yeni sezon öncesi ilk hazırlık kampında sporcuların performans ve hazırlık süreçlerini verimli geçirmelerini sağlamak için performans ölçümleri de yapıldı.

Hazırlık kampı 14 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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