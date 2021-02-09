Eskrim Epe Milli Takımı'nda hedef, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek
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Eskrim Epe Milli Takımı'nda hedef, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek

09.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:17

Epe Yıldızlar-Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa giren milli takım, şampiyonada iyi dereceler elde etmek istiyor.

Epe Yıldızlar-Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa giren milli takım, şampiyonada iyi dereceler elde etmek istiyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 15 milli sporcu, günde çift antrenman yaparak nisan ayında Mısır'da yapılması planlanan şampiyonaya hazırlanıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Yusuf Barsbuğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının güzel geçtiğini, teknik ve taktik antrenman yanında analiz videolarla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarının ertelendiğini hatırlatan Barsbuğa, "Bizim de birçok müsabakamız ertelendi. Uluslararası federasyonlarımız takvimimizi yeni açıklıyor. Öncelikli hedefimiz, dünya şampiyonası. Onun akabinde eylül ayında başlayacak müsabakalarımız olacak." diye konuştu.

Barsbuğa, Kovid-19'a rağmen çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz, ülkemize madalyalarla dönmek. Sporcularımıza güveniyoruz. Gerekli önlemleri alıp test yaparak sporcularımızı kampımıza kabul ettik. Umuyoruz ki bu çalışmaların karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Eskrim Epe Milli Takımı'nda hedef, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek
Eskrim Epe Milli Takımı'nda hedef, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek
Eskrim Epe Milli Takımı'nda hedef, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek
Eskrim Epe Milli Takımı'nda hedef, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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