Eskrim Epe Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı
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Eskrim Epe Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı

07.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:12
Eskrim Epe Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı

Epe Yıldızlar-Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası ve milli takım hazırlık kampı, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı.

Epe Yıldızlar-Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası ve milli takım hazırlık kampı, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek kampta 15 sporcu bulunuyor.

Antrenörler Yusuf Barsbuğa, Murtaza Berkan Anıl ve Emir Şendut gözetimindeki kampta yer alan sporcular şunlar:

"Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Lal Erman, Nilahsen Erten, Duru Fazlıoğlu, Berra Sonyüksek, Kayra Naz Özcan, Emir Akal, Hilmi Taha Ekenler, Doruk Çika, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter, Egemen Oktay, Cengizhan Öner ve Burak Türkdil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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