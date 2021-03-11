Eskrim: Dünya Kupası

Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılan Kılıç Dünya Kupası'nda piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılan Kılıç Dünya Kupası'nda piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ana tabloya kalan Enver Yıldırım, ana tabloda 13 Mart Cumartesi günü TSİ 16.00'da Rus rakibi Kamil Ibragimov ile karşılaşacak.

Milli sporculardan Muhammed Anasız, organizasyonu 141'inci, Muhammed Furkan Kalender ise 182'inci sırada elemeleri tamamladı.

Kupada 12 Mart Cuma günü Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Nisanur Erbil ve Irmak Duvan piste çıkacak.

49 ülkeden 396 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, 14 Mart Pazar günü yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur