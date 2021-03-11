Eskrim: Dünya Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskrim: Dünya Kupası

11.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:48
Eskrim: Dünya Kupası

Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılan Kılıç Dünya Kupası'nda piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılan Kılıç Dünya Kupası'nda piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ana tabloya kalan Enver Yıldırım, ana tabloda 13 Mart Cumartesi günü TSİ 16.00'da Rus rakibi Kamil Ibragimov ile karşılaşacak.

Milli sporculardan Muhammed Anasız, organizasyonu 141'inci, Muhammed Furkan Kalender ise 182'inci sırada elemeleri tamamladı.

Kupada 12 Mart Cuma günü Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Nisanur Erbil ve Irmak Duvan piste çıkacak.

49 ülkeden 396 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, 14 Mart Pazar günü yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Cahit Özkan
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskrim: Dünya Kupası - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:56:55. #1.14#
title