Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda erkeklerde dereceye girenler belirlendi.

Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda erkeklerde dereceye girenler belirlendi.

Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 38 kulüpten 249 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, epe-flöre-kılıç müsabakalarının ardından erkeklerde dereceye girenler sporcular şunlar:

Epe:

1. Emir Şendut

2. Harun Mihrioğlu

3. Okan Karadeniz

Flöre:

1. Gökhan Akyalçın

2. Tevfik Bura Babaoğlu

3. Muhammed Ege Çoşgun

Kılıç:

1. Enver Yıldırım

2. Muhammed Anasız

3. Mehmet Fatih Ant

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