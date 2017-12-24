Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası
Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda erkeklerde dereceye girenler belirlendi.
Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda erkeklerde dereceye girenler belirlendi.
Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 38 kulüpten 249 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, epe-flöre-kılıç müsabakalarının ardından erkeklerde dereceye girenler sporcular şunlar:
Epe:
1. Emir Şendut
2. Harun Mihrioğlu
3. Okan Karadeniz
Flöre:
1. Gökhan Akyalçın
2. Tevfik Bura Babaoğlu
3. Muhammed Ege Çoşgun
Kılıç:
1. Enver Yıldırım
2. Muhammed Anasız
3. Mehmet Fatih Ant
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