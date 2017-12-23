Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda kadınlarda dereceye girenler belli oldu.

Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda kadınlarda dereceye girenler belli oldu.

Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 18 il 38 kulüpten 249 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, epe-flöre-kılıç müsabakalarının ardından kadınlarda dereceye girenler sporcular şunlar:

Büyük kadınlar epe:

1. Bağdagül Tuncan, 2. Aybüke Öztürkmen, 3. Günseli Deniz Bozdemir

Büyük kadınlar flöre:

1. Firuze Ayşen Güneş, 2. İrem Karamete, 3. Fatmanur Gülen

Büyük kadınlar kılıç:

1. Iryna Shchukla 2. Ilgın Sarban 3. Aylin Çakır

Organizasyonda erkek sporcuların müsabakaları yarın saat 11.00'de başlayacak.

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