Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası
Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda kadınlarda dereceye girenler belli oldu.
Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda kadınlarda dereceye girenler belli oldu.
Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 18 il 38 kulüpten 249 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, epe-flöre-kılıç müsabakalarının ardından kadınlarda dereceye girenler sporcular şunlar:
Büyük kadınlar epe:
1. Bağdagül Tuncan, 2. Aybüke Öztürkmen, 3. Günseli Deniz Bozdemir
Büyük kadınlar flöre:
1. Firuze Ayşen Güneş, 2. İrem Karamete, 3. Fatmanur Gülen
Büyük kadınlar kılıç:
1. Iryna Shchukla 2. Ilgın Sarban 3. Aylin Çakır
Organizasyonda erkek sporcuların müsabakaları yarın saat 11.00'de başlayacak.
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