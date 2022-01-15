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Eskrim: Büyükler Dünya Kupası

Eskrim: Büyükler Dünya Kupası
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Büyükler Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, ana tabloya kaldı.

Büyükler Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, ana tabloya kaldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki organizasyonun ikinci gününde Enver Yıldırım, sırasıyla İspanyol rakibi Guillermo Mancheno'yu 15-9 ve ABD'li Josef Cohen'i 15-8 mağlup ederek ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.

Milli sporcu, yarın TSİ 09.00'da ABD'li Eli Dershwitz ile karşı karşıya gelecek.

Eskrim: Büyükler Dünya Kupası

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Büyükler Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, ana tabloya kaldı.

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