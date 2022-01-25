Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa EFC Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda kadın milli eskrimciler, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa EFC Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda kadın milli eskrimciler, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik'te düzenlenen şampiyonada milli sporcu Yağmur Sönmüş günü şampiyon tamamlarken, finalde karşılaştığı bir diğer ay-yıldızlı epeci Aleyna Ertürk gümüş, Zeynep Gürsu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Yusuf Barsbuğa ile Yunanistan Eskrim Federasyonu Başkanı Ioannis Lignos ve Yönetim Kurulu Üyesi Christos Grolios takdim etti.

Dün yıldız erkekler epede milli sporculardan Halis Efe Elibol gümüş, Yalgın Yeter bronz madalya kazanmıştı.

Milliler, turnuvanın ikinci gününde de elde ettiği başarılı sonuçlarla organizasyonu, bir altın, iki gümüş ve iki bronz olmak üzere toplam beş madalyayla tamamladı.