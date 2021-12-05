Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası

Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda mücadele eden Yıldız Kızlar Epe Milli Takımı, ikincilik elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen turnuvanın ikinci ve son gününde, milli takım müsabakaları yapıldı.

Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Yağmur Sönmüş ve Damlanur Sönmüş'ün yer aldığı Yıldız Kızlar Epe Milli Takımı, son 16 turunda İsveç-2 takımını 45-25, çeyrek finalde İsveç'i 45-34 ve yarı finalde İtalya'yı 45-39 mağlup ederek finale yükseldi. Bu turda Estonya ile eşleşen milliler, rakibine 45-43 yenilerek ikinci oldu.

Bugünkü maçlarda, Murat Meriç, Cengizhan Öner, Yalgın Yeter, Çınar Öğüt'ten kurulu Yıldız Erkekler Epe Milli Takımı 7'nci; kızlarda Yağmur Yurttaş, Zülal Can, Dila Naz Eken'in kadrosunda yer aldığı Türkiye-2 takımı ise 15. sırada turnuvayı tamamladı.

Bireysel kategori maçlarının yapıldığı turnuvanın ilk gününde, Aleyna Ertürk altın, Kayra Naz Özcan ve Murat Meriç ise bronz madalya kazanmıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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