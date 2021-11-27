Eskrim: Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskrim: Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Eskrim: Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası

Milli eskrimci Kerem Çağlayan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Milli eskrimci Kerem Çağlayan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da bugün başlayan organizasyonun ilk gününde erkekler bireysel, kızlar takım müsabakaları yapıldı.

Erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden milli eskrimci Kerem Çağlayan, müsabakalar sonucunda adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Yarı finalde Rumen Casian Cidu ile karşılaşan Kerem, rakibine 15-6 mağlup olarak turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın kızlar bireysel ve erkekler takım müsabakaları yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title