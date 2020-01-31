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Eskrim: Alt Yaş Kılıç Açık Turnuvası

Eskrim Alt Yaş Kılıç Açık Turnuvası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

31.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:42
Eskrim: Alt Yaş Kılıç Açık Turnuvası

Eskrim Alt Yaş Kılıç Açık Turnuvası, 'nın ilçesinde başladı.

Turnuvaya 13 ilden 333 sporcu katılıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, turnuvanın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Antalya'da nisan ayında Uluslararası Çocuk Kupası düzenleyeceklerini dile getiren Portakal, bu turnuvaya da 2 bin sporcunun katılımını beklediklerini kaydetti.

Turnuva, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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: Eskrim: Alt Yaş Kılıç Açık Turnuvası
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