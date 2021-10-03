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Eskrim: 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Eskrim: 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası

Eskrimde Slovakya ve Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası'nda Yıldız Kızlar Flöre Takımı ve Yıldız Erkekler Kılıç Takımı birincilik, Yıldız Erkekler Epe Takımı da üçüncülük kupası aldı.

Eskrimde Slovakya ve Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası'nda Yıldız Kızlar Flöre Takımı ve Yıldız Erkekler Kılıç Takımı birincilik, Yıldız Erkekler Epe Takımı da üçüncülük kupası aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde Slovakya Samorin'de düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Kızlar Flöre Takımı şampiyonluğa ulaştı.

Fatima Zehra Anbarlılar, Alisa İsbir, Almila Birçe Durukan ve Şevval Pelin Cantenar'ın yer aldığı milli takım, kürsünün ilk basamağına çıktı.

Yıldız Erkekler Kılıç Takımı da Macaristan Gödöllö'de rakiplerini geride bıraktı. Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Burak Efe Emiroğlu ve Alkım Öztürk'ün bulunduğu milli takım, birincilik kupasının sahibi oldu.

Yıldız Erkek Epe Takımı ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de piste çıktı. Halis Efe Elibol, Murat Meriç ve Yalgın Yeter'in yer aldığı milliler, üçüncülük kupasını kaldırmayı başardı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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