Eskrim: 12-14 Yaş Altı Turnuvası
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Eskrim: 12-14 Yaş Altı Turnuvası

Eskrim: 12-14 Yaş Altı Turnuvası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Ankara'da düzenlenen 12-14 Yaş Altı Eskrim Turnuvası'nda 12 yaş altı kılıç kategorisinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Ankara'da düzenlenen 12-14 Yaş Altı Eskrim Turnuvası'nda 12 yaş altı kılıç kategorisinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 yaş altı kılıç kategorisinde kızlarda İrem Melek Bayrak birinci, Duru Ayşe Özgönül ikinci, Irmak Şenoğlu üçüncü, erkeklerde Uluç Eke Güven birinci, Candeniz Berrak ikinci, Ziya Arda Osmanağaoğlu da üçüncü oldu.

Turnuva, yarın 14 yaş altı erkekler ve kızlar kılıç kategorisi mücadeleleriyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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