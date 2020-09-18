Eskort sitesiyle 94 kişiyi 84 bin lira dolandırdılar
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Eskort sitesiyle 94 kişiyi 84 bin lira dolandırdılar

Antalya'da internet üzerinden eskort siteleri açarak ilandaki numaraları arayan şahıslara değişik bahanelerle para havalesi yaptırdıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Eskort sitesiyle 94 kişiyi 84 bin lira dolandırdılar
18.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:01

Antalya'da internet üzerinden eskort siteleri açarak ilandaki numaraları arayan şahıslara değişik bahanelerle para havalesi yaptırdıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 94 ayrı şahsı aynı yöntemle yaklaşık 84 bin 190 TL dolandırdıkları anlaşıldı.

Antalya'da "Nitelikli Dolandırıcılık" olayları ile ilgili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K., S.Y., A.T.A., S.A. ve B.A. isimli şüphelilerin değişik takma isimlerle genelde ortak kullandıkları hatlar üzerinden bahse konu görüşmeleri yaptıkları ve elde ettikleri paraları kendi aralarında pay ettikleri, tespit edildi. Şüphelilerin 94 ayrı şahsı aynı yöntemle yaklaşık 84 bin 190 TL dolandırdıkları anlaşıldı, dolandırılan şahıslarından 16'sı tespit edilerek ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden G.K., S.Y., S.A. ve B.A. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplam 19 bin 585 TL para, çeşitli banka kartları, 26 adet cep telefonu, 3 adet laptop, bilgisayar, 3 adet tablet, 1 adet havalı tüfek, 1 adet çiftte av tüfeği ve fişekleri ile 1 adet kuru sıkı tabanca ve olayla ilgili yapılan telefon görüşmelerinde müştekilere yatırtılan para miktarlarının yazılı olduğu bir adet ajanda temin edilerek el konuldu. Yakalanan şüpheliler haklarında adli işlem yapılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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