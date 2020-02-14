Eskort sitesi operasyonunda 2 kişi tutuklandı

14.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:04

DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları 'eskort siteleri' fuhuş ve dolandırıcılık yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen 12 Şubat'ta, eskort sitelerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda sanal ortamda kurdukları 'eskort siteleri' ile fuhuş ve dolandırıcılık yaptırdıkları ileri sürülen H.A., F.A., A.B. ve D.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, suçta kullanılan banka kartları, 15 cep telefonu, 11 SIM kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 1 hesap cüzdanı, başka kişilere ait 2 nüfus cüzdanı, 4 bin 150 lira, 1 ABD doları, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.A ve F.A., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA