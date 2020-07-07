Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kiraladıkları villayı karargah olarak kullanan ve sanal ortamda 'eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son' vaatleriyle ülke çapında 249 kişiyi dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
07.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:46

Aydın'ın Didim ilçesinde kiraladıkları villayı karargah olarak kullanan ve sanal ortamda 'eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son' vaatleriyle ülke çapında 249 kişiyi dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Didim merkezli operasyonda Diyarbakır'dan 1 Konya'dan 1 olmak üzere toplam 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, internet ortamında "eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son" şeklinde vaatlerde bulunan çete üyelerinin banka ve ATM'lerdeki belirli hesaplara para yatırtmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen Aydın ve Didim Polisi, Didim'de bir villanın karargah olarak kullanıldığını belirledi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda Didim'de 10, Diyarbakır'da 1, Konya Ereğli'de 1 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahısların karargah olarak kullandıkları villada ve üzerlerinde çok miktarda nakit para ve döviz, altın, tabanca, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli yöntemlerle 249 kişiyi toplamda 72 bin lira dolandırdığı ortaya çıkarken, zanlılar 3 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi Didim Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıp ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.Ş., M.Y., H.K., D.U., H.K., ve E.A. tutuklanırken diğer 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı Haber
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Haber
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Kapkaççılar, 13 kişiden kurtuldu ama daha fazla kaçamadı
Kapkaççılar, 13 kişiden kurtuldu ama daha fazla kaçamadı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Cahit Özkan Halife Hafter Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:03:38. #1.14#
title