Eskiyen Sıra ve Masaları Öğretmenler Tamir Ediyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde eskiyen sıra ve okul masaları, öğretmenler tarafından tamir ediliyor.

Atatürk Ortaokulu'ndaki deforme olmuş masa ve sıralar, öğretmenler ve okul çalışanları tarafından tadilatları yapılarak yeniden sınıflara konuluyor.

Okulda bulunan yaklaşık 300 masa ve sıranın tadilattan geçirileceğini belirten teknoloji ve tasarım öğretmeni Volkan Karadağ, şuana kadar 150 masa ve sıranın tadilatlarının yapıldığını söyledi.

Daha önce kullanılmış okul sıralarını öğretmenler ve okul çalışanları olarak tek tek tamir ettiklerini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve devletimize biraz da bizlerin katkısı olması sebebiyle yenileme çalışması başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmayı 15 tatili fırsat bilerek, hep birlikte okul çalışanları olarak el ele vererek başlatık. Okul masa ve sıralarımızın tadilatlarını yaparak yeniliyoruz. Yaklaşık 300 masa ve sıramızı 15 tatil süresince yenileyeceğiz. Şuanda yarısını yapmış bulunmaktayız. İnşallah tatil bitiminde öğrencilerimiz yeni sıralarında eğitimlerine devam edecekler."

Kaynak: AA