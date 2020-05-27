Eskiye özlemle doğaya dönüş başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskiye özlemle doğaya dönüş başladı

Yaşadığımız 2 aylık karantina dönemi bir çok konuda farkındalığımızı artırdı. Eskiye özlemle, hayatımızın her alanında daha doğal yaşamamız gerektiğini de anladık. Güzellik için de doğallık tercihimiz olmaya başladı.

Eskiye özlemle doğaya dönüş başladı
27.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:44

Botoks, saç boyası, tırnakların bakımı, konturun rötuşu gibi işlemlerin hepsinin zamanını kaçırdık. Bir baktık ki, doğal güzelliğimizle kalmışız. İşte hazır bu anı yakalamışken, devamı gelsin...

Doğal güzellik için, tüm dünyada trend haline gelen yüz yogasını denemek için en uygun zaman. Çünkü vaktim yok bahanesi kalmadı. Nasıl ki vücudumuzu dinç tutmak için sürekli egzersiz yapıyoruz, aynı şeyi yüzümüz için de yapmalıyız. Düzenli yapacağımız yüz egzersizleri, yüzümüzdeki kasların yer çekimine karşı direncini güçlendirecektir. Dolgu ve botoks gibi yöntemler ne kadar iyi yapılsa da, mimiklerimizin değişmesine böylece de ifademizin bozulmasına sebep olur. Yüz egzersizleri, kendi ifademizi koruyarak genç kalmamızı sağlar, tıpkı vücudumuz gibi.

Bununla ilgili bir çok videoyu sosyal medyada görebilirsiniz. Önemli olan bu egzersizlerin sürekliliğidir. Tıpkı spor gibi, kasların şekil kazanması 1-2 ay içinde oluyor. Düzenli olarak sabah veya akşam yaptığımız zaman kısa sürede alışkanlık kazanılıyor. İşin güzel tarafı, yüzümüzde yanlış bir mimik yaptığımızda bunu fark edip düzeltebilmemiz. Kas hafızası çok iyi çalışıyor.

Eskiye özlemle doğaya dönüş başladı

Bu yüz egzersizlerinde en önemli nokta, cildin temizlenmiş ve nemlendirilmiş olması. Çünkü cildimiz kuruyken yapacağımız hareketler, cildimizdeki çizgilerin artmasına sebep olur. Diğer bir önemli nokta da ellerimizin temiz olması. Ellerimiz temiz olmadığında, ciltte bakterilerin sebep olacağı sivilceler oluşabilir. Bir yeri düzeltmeye çalışırken, diğer tarafı bozmayalım.

Başlamadan önce 3 kere derin nefes alıp, kaslarımızı rahatlatmamız önemli. Kaslar gevşekken onları kontrol etmek daha kolay. Yine sporda olduğu gibi hareketlerin bitiminde yapılacak minik masaj hareketleri kasların rahatlamasını sağlayacaktır.

Ayrıca yüz yogasıyla, yüzümüzdeki asimetriyi de ortadan kaldırabiliriz. Sağ ve sol tarafta farklılıklar herkeste vardır, ama ileri seviyeye geldiğimizde, bir tarafı daha çok veya daha az çalıştırarak yüzümüzde dengeyi sağlayabiliriz.

Günde sadece 5-10 dakika ayırarak, yüzümüzde gözle görülür harika bir değişiklik yaratmak mümkün. Bizzat kendimde ben bu değişikliği yaşadım, Instagram'da paylaştığım hareketleri yaparak. Şimdi eski resimlerime baktığımda, kendimi bugün daha genç ve dinç görüyorum. Siz de ister benim videolarımı, incisoydan hesabından takip edin, isterseniz başka videoları ama muhakkak bu hareketleri yapın. Zaman ilerlerken sizin yüzünüz en doğal haliyle, aynı kalsın.

Manşet

Haberler

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Enis Arıkan Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Ergin Ataman Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha Genç Bursa Instagram
Şu an buradasınız: Eskiye özlemle doğaya dönüş başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 17:44:28. #1.14#
title