Eskiye özlemle doğaya dönüş başladı Yaşadığımız 2 aylık karantina dönemi bir çok konuda farkındalığımızı artırdı. Eskiye özlemle, hayatımızın her alanında daha doğal yaşamamız gerektiğini de anladık. Güzellik için de doğallık tercihimiz olmaya başladı.

Botoks, saç boyası, tırnakların bakımı, konturun rötuşu gibi işlemlerin hepsinin zamanını kaçırdık. Bir baktık ki, doğal güzelliğimizle kalmışız. İşte hazır bu anı yakalamışken, devamı gelsin...

Doğal güzellik için, tüm dünyada trend haline gelen yüz yogasını denemek için en uygun zaman. Çünkü vaktim yok bahanesi kalmadı. Nasıl ki vücudumuzu dinç tutmak için sürekli egzersiz yapıyoruz, aynı şeyi yüzümüz için de yapmalıyız. Düzenli yapacağımız yüz egzersizleri, yüzümüzdeki kasların yer çekimine karşı direncini güçlendirecektir. Dolgu ve botoks gibi yöntemler ne kadar iyi yapılsa da, mimiklerimizin değişmesine böylece de ifademizin bozulmasına sebep olur. Yüz egzersizleri, kendi ifademizi koruyarak genç kalmamızı sağlar, tıpkı vücudumuz gibi.

Bununla ilgili bir çok videoyu sosyal medyada görebilirsiniz. Önemli olan bu egzersizlerin sürekliliğidir. Tıpkı spor gibi, kasların şekil kazanması 1-2 ay içinde oluyor. Düzenli olarak sabah veya akşam yaptığımız zaman kısa sürede alışkanlık kazanılıyor. İşin güzel tarafı, yüzümüzde yanlış bir mimik yaptığımızda bunu fark edip düzeltebilmemiz. Kas hafızası çok iyi çalışıyor.

Bu yüz egzersizlerinde en önemli nokta, cildin temizlenmiş ve nemlendirilmiş olması. Çünkü cildimiz kuruyken yapacağımız hareketler, cildimizdeki çizgilerin artmasına sebep olur. Diğer bir önemli nokta da ellerimizin temiz olması. Ellerimiz temiz olmadığında, ciltte bakterilerin sebep olacağı sivilceler oluşabilir. Bir yeri düzeltmeye çalışırken, diğer tarafı bozmayalım.

Başlamadan önce 3 kere derin nefes alıp, kaslarımızı rahatlatmamız önemli. Kaslar gevşekken onları kontrol etmek daha kolay. Yine sporda olduğu gibi hareketlerin bitiminde yapılacak minik masaj hareketleri kasların rahatlamasını sağlayacaktır.

Ayrıca yüz yogasıyla, yüzümüzdeki asimetriyi de ortadan kaldırabiliriz. Sağ ve sol tarafta farklılıklar herkeste vardır, ama ileri seviyeye geldiğimizde, bir tarafı daha çok veya daha az çalıştırarak yüzümüzde dengeyi sağlayabiliriz.

Günde sadece 5-10 dakika ayırarak, yüzümüzde gözle görülür harika bir değişiklik yaratmak mümkün. Bizzat kendimde ben bu değişikliği yaşadım, Instagram'da paylaştığım hareketleri yaparak. Şimdi eski resimlerime baktığımda, kendimi bugün daha genç ve dinç görüyorum. Siz de ister benim videolarımı, incisoydan hesabından takip edin, isterseniz başka videoları ama muhakkak bu hareketleri yapın. Zaman ilerlerken sizin yüzünüz en doğal haliyle, aynı kalsın.