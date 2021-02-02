Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz va

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2 Şubat Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (BAŞLAMA SAATİ:20.00)

