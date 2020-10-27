Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO hangi gün, saat kaçta?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölümü ile ATV izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan EDHO oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün? EDHO saat kaçta?

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir.

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir.

EDHO OYUNCULARI

ATV'nin sevilen projelerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Dizi kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Sanem Çelik - Ceylan Yunus

Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban - Fahri

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

Hakan Karsak - Enişte

Ceren Benderlioğlu - Ömür Façalı

Sevil Akı Saner - Emine Façalı

Ali Sürmeli - Doğan Baba

Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

Selin Işık - Özlem Çakırbeyli

Tevfik Erman Kutlu - Tekin Kutlu

Hüseyin Avni Danyal - Tufan Tezyürek

Turgut Tunçalp - Haşmet Façalı

Şener Savaş - Rafet Avcı