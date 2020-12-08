Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 176. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 175. bölüm kesintisiz izle! EDHO son fragmanı yayınlandı, 176. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. EDHO 176. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Canımızı alanı almadan gitmem!"

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 176. bölümde neler olacak?