Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? EDHO hangi kanalda?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? EDHO hangi kanalda?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? EDHO hangi kanalda?
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Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. EDHO 198. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? EDHO hangi kanalda?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. EDHO 198. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? EDHO hangi kanalda?

EDHO SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EDHO her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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