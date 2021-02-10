Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın silah eğitmeni oyuncularla yaşadığı deneyimleri anlattı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın silah eğitmeni oyuncularla yaşadığı deneyimleri anlattı

10.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:15

Ateşli Silah Eğitmeni Mustafa Basut, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına da eğitim veren Basut, eğitim sürecinden bahsetti.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Ateşli Silah Eğitmeni Mustafa Basut, meslek hayatından bahsetti. Aynı zamanda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına da poligonda eğitim veren Basut,eğitimde çok önemli olan bir noktaya çok dikkat ettiklerini söyleyen oyunculara övgüler yağdırdı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın silah eğitmeni oyuncularla yaşadığı deneyimleri anlattı
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