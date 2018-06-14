Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sezon Finalinde Neler Yaşandı?

Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Yaşar ile Derya'ya yapılan suikast sonrasında Hızır, intikam için planını yapar. Ziya'yı kendi taraflarına çeken Hızır, onun sayesinde Sam'in tetikçisinden kurtulur. Yaşar'dan sonra Hızır'ın da öldüğünü sanan Sam, ikisini de karşısında görünce şok olur. Yaşar, Sam'i öldürür. İşte sezon finalinde yaşananlar...

HIZIR MASANIN TEK HAKİMİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölümü ile dün akşam ATV ekranlarına geldi. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı. 3. sezon sonunda Hızır artık masanın tek hakimi oldu ve Ünal da onun reisliğini kabul etti.

YAŞAR SAM'DAN İNTİKAMINI ALDI

Geçen bölümde Yaşar ile Derya'ya düzenlenen suikast sonrasında Hızır, intikam almak için kollarını sıvar. İlk olarak Meryem ve çocuklarının hayatlarını korumak adına ondan boşanır. Sam, Ziya ile bu sefer Hızır'ı öldürmek için anlaşır. Fakat Ziya, Hızır'ın teklifini kabul etmiştir. Ziya'nın sayesinde Hızır, Sam'in kendisine kurduğu pusudan kurtuldu. Sam, Yaşar'dan sonra Hızır'ın da öldüğünü sanarak rahat davranır. Fakat Yaşar'ı karşısında görünce şok olur. Anlar ki Ziya kendisini satmış. Hızır geldikten sonra Yaşar, Sam'i öldürür ve kendi intikamını almış olur.

"SENİ SEVİYORUM"

Resmen boşanan Hızır ile Meryem'in vedası ise sezon finalinde duygusal anlar yaşattı. Hızır, Meryem, Hızır Ali ve Ömer'i Sofya'ya helikopter ile göndermek üzere uğurlamak için hazırlanır. Hızır'ın "Seni seviyorum" sözlerine Meryem de "Ben de seni" diyerek cevap verir.

SİLAHLAR KUŞANILMADAN PLANLAR YAPILDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder.

Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.