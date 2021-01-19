Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini üzen haber! Sabina Toziya'na ameliyat oldu
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini üzen haber! Sabina Toziya'na ameliyat oldu

19.01.2021 09:06 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini üzen haber! Sabina Toziya'na ameliyat oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı. Atv yönetimi sevilen oyuncu için gerektiği taktirde özel uçak kaldırmak için harekete geçti.

HEMEN AMELİYATA ALINDI!

Altı sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün yılbaşı arasının ardından ekrana dönüyor. Heyecanla sete başlamaya hazırlanan dizi ekibi aldıkları acı haberle adeta yıkıldı. Dizinin 72 yaşındaki Hayriye anası Sabina Toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya tam dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli... Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.

Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne başsağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikayetinin olmadığı belirtildi.

AMELİYATI SAĞLIK BAKANI YAPTI

Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı. Eşi Türk olan Makedonya'nın Arnavut asıllı Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani de Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Herkesin çok sevdiği ve hayranlık duyduğu oyuncuyu ihtiyaç halinde Atv yönetimi de hastane uçakla İstanbul'a getirmek için hazırlık yaptı.

SENARYO REVİZE EDİLDİ

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.

Kaynak: Hürriyet

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