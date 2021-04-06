Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV canlı izle! EDHO son bölümde neler oldu? EDHO full HD canlı izle!

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, Ceylan'ın ayak izlerini takip ediyor.

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Seni Doğan'ın elinden ben bile kurtaramam!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE (20.00)

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