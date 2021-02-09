Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölüm izle!

ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Bu hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölüm izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölüm izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU HAFTA YOK MU?

Bu hafta beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanmayacak. Fenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi canlı olarak spor severler ile olacak. Bu sebeple 9 Şubat Salı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz olmayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

181. bölümü ile ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı, saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Bu hafta canlı yayınlanacak maç sebebiyle dizi ATV ekranlarında olmayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşidir.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostudur.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın ölen abisinin dostudur.