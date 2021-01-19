Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Bugün EDHO var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? ATV Yayın Akışı!

EDHO severler, üzücü bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu Sabina Toziya'nın beynindeki tümör sonrası diziden ayrıldığı duyuruldu. Bunun üzerine EDHO severler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Bugün EDHO var mı? sorusunu araştırıyor. İşte ATV Yayın Akışı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Bugün EDHO var mı? soruları seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak Sabina Toziya'nın üzücü haberiyle sarsılan EDHO ekibinden bu akşam yeni bölüm var mı sorusunun cevabı açıklandı. Peki, ATV yayın akışında EDHO yeni bölüm var mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? sorusunun cevabı ATV tarafından verildi. Milyonların sevgilisi EDHO yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. 19 Ocak Salı akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde, Çakırbeylilerin üzüntüsüne şahit olacağız.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İşte şimdi öksüz kaldık..."

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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