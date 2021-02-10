Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Edho son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her Salı seyircisiyle buluşuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Edho son bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? izleyicileri tarafından merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisinin bu akşam yayınlanmaması seyircilerini üzdü. Reyting rekorları kıran dizi Edho son bölümde neler oldu? sorusunun yanıtı sizlerle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 9 Şubat Salı günü yayınlanmadı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oynadığı saatte 20.45'te Fenerbahçe M. Başakşehir maçı yayınlandı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

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