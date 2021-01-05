Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO final mi yapıyor? EDHO bugün neden yayınlanmadı?

ATV'nin en beğenilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yılbaşı arası verip vermeyeceği merak konusuydu. Yapılan açıklamaya göre EDHO dizisi yılbaşı arası verecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni bölüm saat kaçta hangi kanalda?

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Ocak akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 5 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazneden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman çıkacak? EDHO bugün yok mu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN YOK MU?

Yapılan açıklamya göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yılbaşı arası nedeniyle 5 Ocak Salı 2021 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Bugün EDHO dizisi yerine yeni başlayan Akıncı dizisinin 1. bölümü yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yılbaşı nedeniyle 2 haftalık ara verecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final yapmamaktadır. Dizi 19 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek. 19 Ocak 2021 tarihinden itibaren Salı günleri saat 20:00 'da ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yılbaşı arası nedeniyle 2 hafta ekranlara gelmeyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü 19 Ocak Salı 2021 günü ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçlerindeki hain ortaya çıkıyor!

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

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