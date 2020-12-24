Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kaçıncı bölümde final yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!
6 sezondur ekranlarda olan aksiyon ve dram türündeki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kaçıncı bölümde final yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kaçıncı bölümde final yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları! Detaylar haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BİTİYOR MU?
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI!
Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.
Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşi.
Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.
Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.
İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.
Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın ölen abisinin dostu.