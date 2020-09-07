Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO oyuncuları kimler?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO oyuncuları kimler?
07.09.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:23

Geçtiğimiz sezon ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren dizi EDHO na zaman başlayacak? EDHO dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

EDHO DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 165. Bölüm (Sezon Finali) Özeti Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır. Ama günün sonunda bütün bunların Hızır, Haşmet ve Tipi'nin ortaya koyduğu bir plan olduğu anlaşılır. Hızır ve Alpaslan'ı öldürmek için gelen kasaplar kendi sonlarına giderken, Feyyaz ve Dahlan'ın adamı masaya değil ölüme oturur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO oyuncuları kimler?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Sanem Çelik - Ceylan Yunus

Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban - Fahri

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

Hakan Karsak - Enişte

Ceren Benderlioğlu - Ömür Façalı

Sevil Akı Saner - Emine Façalı

Ali Sürmeli - Doğan Baba

Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

Selin Işık - Özlem Çakırbeyli

Tevfik Erman Kutlu - Tekin Kutlu

Hüseyin Avni Danyal - Tufan Tezyürek

Turgut Tunçalp - Haşmet Façalı

Şener Savaş - Rafet Avcı

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlanmadı. Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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