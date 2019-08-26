Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Vasfi Arşan Çelik dahil oldu

26.08.2019 16:26

Vasfi Arşan Çelik kimdir ve kim canlandırıyor. Henüz tam olarak bilinmezken 4.cü sezonda dahil olmasını planan oyuncunun sürpriz şekilde yer almamasının nedeni henüz bilinmezken. Yıldız oyuncunun 5.sezonda boy göstereceğini netleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alacak yıldız oyuncu diziye dahil olacak.

Kulislerde Ünal Kaplan'ın kendisinden gizlenen oğlu karakterini 5.sezonda hayat vereceği konuşulan Vasfi Arşan Çelik gerçekte kimdir kim canlandırıyor sorusu dizi fanatikleri tarafından merak edildi. Kulislere bomba gibi düşen bu iddaa şimdiden en çok konuşulanlar arasına girmiş durumda 5.sezonda diziye dahil olacak olan Vasfi Arşan Çelik karakteri merak uyandırdı. Ünal Kaplan (Tarık Ünlüoğlu) Ünal'ın kendisinden gizlenen oğlu olarak ortaya çıkacak olan Vasfi Arşan Çelik yeni sezonda dizide boy gösterecek.

Kaynak: Bültenler