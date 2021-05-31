Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm Fragman izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! EDHO son bölüm izle!

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜ İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI!