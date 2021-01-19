Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm izle! EDHO canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak? ATV Yayın Akışı!

ATV ekranlarına 179 bölümdür gelen ve çok sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü herkesi çok sarsacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm izleme linkini yazımızda bulabilirsiniz! EDHO canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV Yayın Akışı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 179. yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Bugün EDHO var mı? soruları seyirciler tarafından merakla araştırılıyorken, yeni bölümü izlemek isteyenler de EDHO canlı izleme linki arıyorlar. Son olarak Sabina Toziya'nın beynindeki tümörden dolayı geçirdiği felç ile diziden ayrıldığı haberiyle sarsılan EDHO dizisinin yeni bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm izleme linkini yazımızda bulabilirsiniz! EDHO canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV Yayın Akışı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO CANLI İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO canlı izlemek ve bulunduğunuz yerden diziyi takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca tüm ATV yayın akışını bu linkten canlı olarak takip edebilirsiniz!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO CANLI İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İşte şimdi öksüz kaldık..."

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.