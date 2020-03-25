Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 161. bölüm izle EDHO 161. son bölüm ile Salı akşamı ATV ekranlarında sevenleri karşısına çıktı. İlyas ile Behzat tuzağa düşmüş ve onları kurtaran isim Alparslan olmuştur. Hızır'ın düşmanları git gide artar, Altan'ın yanı sıra Kepeliler ile de mücadele etmek zorunda kalacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm fragmanı ve 162. bölüm fragmanı haberimizde.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler? Ekrana gelen 161. son bölümde; Altan, Çakırbeylileri başka şekilde vurmak ister ve Ceylan ile Alparslan üzerinden gider. Fakat burada da Tufan kritik nokta olacak. EDHO 162. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Hızır, Kepeliler'den kurtulabilecek mi? Alparslan ve Ceylan'ı bekleyen ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

EDHO 161. bölüm full izle...

EDHO 162. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, nefes kesen 161. bölümle daha sevenleri karşısındaydı. Son bölümün yayımlanmasının ardından 162. bölüm fragmanı araştırılıyor. EDHO 162. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ancak yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık biryardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.